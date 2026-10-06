Вибори до НОК України: Вадима Гутцайта переобрали президентом до 2030 року

Вадим Гутцайт продовжить очолювати Національний олімпійський комітет (НОК). Як повідомляє пресслужба НОК, відповідне рішення було ухвалене 6 жовтня під час звітно-виборної генеральної асамблеї комітету.

Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон з фехтування на шаблях. Після завершення спортивної кар’єри працював тренером національної збірної України з фехтування, очолював Федерацію фехтування України, був міністром молоді та спорту, а з 2022 року очолює Національний олімпійський комітет України.

За обрання Вадима Гутцайта президентом НОК України проголосували 164 делегатів, проти - 0, утрималися - 2.

Вадим Гутцайт продовжить роботу на цій посаді другий термін поспіль - у 2026-2030 роках.

Також під час засідання делегати обрали керівний склад організації. Віцепрезидентами НОК України стали:

Олексій Перевезенцев - перший віцепрезидент

Олексій Дніпров - віцепрезидент

Олександр Крикун - віцепрезидент

Марія Булатова - віцепрезидентка.

Крім того, було затверджено новий склад виконавчого комітету НОК, до якого увійшов 21 представник спортивної спільноти.