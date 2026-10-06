Ємен заявив про відбиття Баб-ель-Мандебської протоки

У понеділок урядові сили Ємену, які підтримуються Саудівською Аравією, провели блискавичну операцію з метою відвоювання прибережної території навколо протоки Баб-ель-Мандеб до міста Мока, витіснивши хуситів, яких підтримує Іран, з більшості районів, захоплених ними минулого місяця.

Збройні сили міжнародно визнаного уряду, за підтримки потужних авіаударів Саудівської Аравії, пізно в понеділок досягли околиць Мокхи, а бойовики-хусити відступали в гірські райони. Міністерство оборони Ємену заявило, що місто перейшло під контроль урядових сил, повідомляє Reuters.

Урядові сили захопили ключові позиції, зокрема злітно-посадкову смугу в районі Дубаб, що розташований у гирлі протоки - важливого нафтового маршруту через Червоне море, захоплення якого хуситами минулого місяця викликало шок на енергетичних ринках.

Хоча відбиття прибережної зони навколо протоки ускладнило б хуситам можливість перешкоджати судноплавству між Середземним морем та Індійським океаном, вони все одно могли б атакувати судна за допомогою дронів з позицій, розташованих далі вздовж узбережжя, та із глибини країни.

Хусити досягли значних успіхів поблизу міста Таїз, захопивши ділянки гірської дороги, що призвело до облоги урядових сил у цьому районі.

Ескалація конфлікту спонукала союзників Ер-Ріяда до дій. Згідно зі спільною заявою, Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан на екстреному засіданні в Ер-Ріяді в понеділок домовилися про швидке розгортання військових сил і засобів у Саудівській Аравії в рамках їхнього пакту про оборону Мекки.

Упродовж кількох тижнів у Ємені тривають запеклі бої на кількох нвпрямках після того, як внаслідок конфлікту між США та Іраном спалахнуло протистояння: хусити намагаються взяти під контроль протоку Баб-ель-Мандеб та обстрілюють ракетами й дронами саудівські міста й об'єкти інфраструктури.

Оскільки експорт енергоносіїв з країн Перської затоки вже обмежений через закриття Іраном Ормузької протоки, бойові дії в Ємені призвели до зростання світових цін і створили нові ризики в регіоні, який і без того перебуває у вогні конфліктів.

Фото: WorldWind software.