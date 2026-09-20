Єменські хусити завдали удару по Ер-Ріяду, біля аеропорту виникла пожежа – ЗМІ

Єменські бойовики-хусити заявили, що завдали ракетно-дронового удару по об’єктах у Саудівській Аравії, в аеропорту Ер-Ріяда спалахнула пожежа. Про це повідомляє Reuters.

За словами речника хуситів, ракетами та дронами було атаковано кілька «чутливих» об’єктів у Ер-Ріяді, а також підприємство нафтової компанії Saudi Aramco в портовому місті Янбу на узбережжі Червоного моря.

Цивільна оборона Саудівської Аравії минулої ночі розіслала на мобільні телефони попередження про можливу повітряних загрозу в Ер-Ріяді та місті Аль-Хардж на схід від столиці. Вранці в суботу було оголошено відбій.

За даними Reuters, поблизу головного аеропорту країни виникла пожежа, над ним стоїть високий стовп диму.

Очолювана Саудівською Аравією військова коаліція заявила, що її сили ППО відбила атаки, спрямовані проти цивільного населення в містах Біш і Фарасан на південному заході країни, Таїфі на заході та Янбу на узбережжі Червоного моря. Про пошкодження не повідомлялося.

Як повідомлялося, раніше проіранські бойовики-хусити захопили стратегічний острів Перім (Маюн), який розділяє Баб-ель-Мандебську протоку на два судноплавні шляхи, таким чином взявши водний маршрут під свій контроль.