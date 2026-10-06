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Трамп пояснив, чому США вивели літаки з авіабази у Британії

Трамп пояснив, чому США вивели літаки з авіабази у Британії

Президент США Дональд Трамп заявив, що США вивели всі свої бомбардувальники з бази "Фейрфорд" у Великій Британії через певні загрози для військового об'єкта.

Трамп заявив, що США знали про загрозу, яка змусила їх вивести бомбардувальники з авіабази, повідомляє "Європейська правда".

"Тобто вони вилетіли не випадково. Були певні загрози. І замість того, щоб провокувати ворога, ми захопимо ворога і переможемо його. Але навіщо нам залишати їх там? Тож ми трохи перемістили їх. Не дуже далеко", – сказав він.

Він додав, що Вашингтон насправді знає тих, хто висунув цю загрозу, але не уточнив, про кого йдеться. Трамп досі вважає Британію безпечним місцем для розташування американських сил.

Фото: jay-jerry.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАлітакиВеликобританіяТрамп
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