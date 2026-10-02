Рашисти вчетверте атакували Південний міст

Внаслідок атаки безпілотника пошкоджено конструкції мосту, дорожнє покриття та елементи інфраструктури метро, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, зафіксовано влучання в дорожнє полотно. Попередньо пошкоджено опору мосту, відбійник, дорожнє покриття та бетонне захисне огородження метрополітену. Екстрені служби працюють на місці.

Фахівці метрополітену провели роботи зі знеструмлення колії. Рух поїздів метро та наземного громадського транспорту через Південний міст наразі призупинено.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про пожежу після атаки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Водночас моніторингові канали припускають, що Південний міст може залишатися потенційною ціллю під час наступних російських атак на Київ. Зокрема, вони заявляють про можливість застосування балістичного озброєння. Водночас ці припущення наразі не підтверджені офіційно.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві готують автобуси для заміни електротранспорту в разі блекауту.