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Американський мільярдер очолить дослідження Пентагону

Американський мільярдер очолить дослідження Пентагону

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск, засновник Anduril Industries Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч очолять дослідження Пентагону щодо майбутнього ведення війни - "Project Meridian".

Гегсет представив цей проєкт під час свого другого виступу на базі Корпусу морської піхоти США Квантіко у штаті Вірджинія, повідомляє Axios.

"Ми використовуємо унікальну перевагу Америки – те, чого немає у наших противників: наших новаторів, керівників найвищого рівня та технологів – людей, які мислять масштабно й уміють діяти, прогнозуючи креативні рішення для майбутніх конфліктів", - сказав він.

За його словами, Meridian не має на меті створювати нові програмні документи. Натомість проєкт вивчатиме сфери, в яких ми повинні здобути перевагу, та спроможності, якими ми повинні оволодіти.

"Їхня робота буде зосереджена на пошуку, розробці та впровадженні озброєнь і систем, які знадобляться нашим дітям і онукам протягом їхнього життя", - сказав він.

Це перша офіційна роль Маска як радника адміністрації Трампа після публічного конфлікту з президентом Дональдом Трампом минулого року, який стався після того, як Маск залишив DOGE. Відтоді Маск і Трамп помирилися.

Керівник технологічного спрямування Пентагону Еміль Майкл допомагатиме координувати проект.

У грудні, коментуючи стан американської оборонно-промислової бази, Майкл заявив журналістам, що хотів би бачити, як "ще п'ять Anduril, Palantir і SpaceX" досягають успіху та розвиваються.

Компанії Маска та Лакі мають великі контракти з Пентагоном. SpaceX є ключовою опорою США у сфері запусків для потреб національної безпеки, тоді як Anduril постачає системи радіоелектронного придушення, перехоплювачі, ракетні двигуни та безпілотні літаки, призначені для спільної роботи з пілотованою авіацією.

Керівники Meridian уперше мали зустрітися в середу. За словами Гегсета, остаточні висновки мають бути підготовлені протягом 120 днів. Результати планують представити публічно, а також підготувати окрему засекречену доповідь.

Фото: instagram.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАПентагонІлон МаскProject Meridian
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