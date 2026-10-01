Американський мільярдер очолить дослідження Пентагону

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск, засновник Anduril Industries Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч очолять дослідження Пентагону щодо майбутнього ведення війни - "Project Meridian".

Гегсет представив цей проєкт під час свого другого виступу на базі Корпусу морської піхоти США Квантіко у штаті Вірджинія, повідомляє Axios.

"Ми використовуємо унікальну перевагу Америки – те, чого немає у наших противників: наших новаторів, керівників найвищого рівня та технологів – людей, які мислять масштабно й уміють діяти, прогнозуючи креативні рішення для майбутніх конфліктів", - сказав він.

За його словами, Meridian не має на меті створювати нові програмні документи. Натомість проєкт вивчатиме сфери, в яких ми повинні здобути перевагу, та спроможності, якими ми повинні оволодіти.

"Їхня робота буде зосереджена на пошуку, розробці та впровадженні озброєнь і систем, які знадобляться нашим дітям і онукам протягом їхнього життя", - сказав він.

Це перша офіційна роль Маска як радника адміністрації Трампа після публічного конфлікту з президентом Дональдом Трампом минулого року, який стався після того, як Маск залишив DOGE. Відтоді Маск і Трамп помирилися.

Керівник технологічного спрямування Пентагону Еміль Майкл допомагатиме координувати проект.

У грудні, коментуючи стан американської оборонно-промислової бази, Майкл заявив журналістам, що хотів би бачити, як "ще п'ять Anduril, Palantir і SpaceX" досягають успіху та розвиваються.

Компанії Маска та Лакі мають великі контракти з Пентагоном. SpaceX є ключовою опорою США у сфері запусків для потреб національної безпеки, тоді як Anduril постачає системи радіоелектронного придушення, перехоплювачі, ракетні двигуни та безпілотні літаки, призначені для спільної роботи з пілотованою авіацією.

Керівники Meridian уперше мали зустрітися в середу. За словами Гегсета, остаточні висновки мають бути підготовлені протягом 120 днів. Результати планують представити публічно, а також підготувати окрему засекречену доповідь.

Фото: instagram.com.