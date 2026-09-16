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Демократи розслідуватимуть фінансування весілля сина Трампа російським олігархом

Демократи розслідуватимуть фінансування весілля сина Трампа російським олігархом

Демократи в Конгресі США ініціювали розслідування у зв’язку з появою даних про  фінансування весільних урочистостей Дональда Трампа-молодшого російським олігархом.

Цей крок демократів став наслідком статті ProPublica, в якій йшлося про те, що заможний російський бізнесмен і президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов оплатив весільні урочистості сина американського президента на Багамах у травні, повідомляє Reuters.

Кремльов міг виділити на фінансування весілля Трампа-молодшого сотні тисяч доларів.

Кремльов має тісні зв’язки з російським урядом.

"Чому російський олігарх і друг Владіміра Путіна фінансово підтримує сина президента? Чого Умар Кремльов очікує натомість за фінансування цього триденного весілля на Багамах?", – зазначив конгресмен Роберт Гарсія.

Син президента США від коментарів відмовився, а його дружина Беттіна у понеділок у дописі в Instagram зазначила, що Кремльов був другом, який зробив надзвичайно щедрий весільний подарунок, підкресливши, що той оплатив дві вечірки після весілля, а не саме весілля.

Трамп, який не був присутній на весіллі свого сина, заявив, що не знає Кремльова і що скандал навколо весілля – це не така вже й велика справа.

Фото: 24 канал.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвесілляпутінТрампКремльов
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