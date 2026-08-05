Високопосадовці з Європи та РФ таємно обговорили закінчення війни в Україні

Минулого місяця у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, метою якої було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

До складу групи входили колишній радник з питань національної безпеки Великої Британії Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та досвідчений французький дипломат П’єр Вімон, повідомили джерела на умовах анонімності, повідомляє Bloomberg.

Вони відмовилися назвати ім’я представника РФ, який брав участь у зустрічі.

Барроу не відповів на запит про коментар. Міністерство закордонних справ Франції відмовилося від коментарів.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не має інформації про згадані обговорення.

"Вони не проводилися від імені Федерального міністерства закордонних справ або у координації з ним", – додали у відомстві.

Речник британського уряду зазначив: "Велика Британія підтримує зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Ми не коментуємо дії колишніх посадовців".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков не відповів на запит про коментар.

Нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь у неформальних дипломатичних ініціативах, не пов’язаних безпосередньо з урядами, з метою пошуку потенційних шляхів вирішення складних міжнародних проблем.

Такі зустрічі, як правило, є приватними ініціативами, що не мають офіційного мандата, і відбуваються на рівні експертних дискусій. Ідеї, які обговорюють в ході таких дискусій, згодом можуть бути передані урядовими каналами.

Фото: kyivcity.gov.ua.