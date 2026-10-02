Україна домовилася з ЄС про нові мільярди на 2027 рік

Європейська комісія та Україна погодили подальші кроки щодо фінансування країни та домовилися прискорити роботу над виділенням коштів на 2027 рік. Йдеться, зокрема, про кредит ЄС на €45 млрд.

Сторони у спільній заяві Єврокомісії та України наголосили, що визначили можливості для покриття бюджетних та оборонних потреб України у 2026 році. Водночас вони погодили подальші кроки, необхідні для своєчасного виділення цих коштів.

Окремо Україна та Єврокомісія домовилися оперативно перейти до роботи над виділенням €45 млрд у межах кредиту ЄС на 2027 рік. Отримання фінансування залежатиме від виконання встановлених умов, зокрема пов'язаних із реформами.

Також сторони погодилися продовжити роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб України. Єврокомісія та Україна закликали інших міжнародних партнерів виконувати взяті на себе фінансові зобов'язання та посилювати підтримку Києва.

Як повідомляло раніше ForUa, у ЄС скептично оцінили фінансові запити України.