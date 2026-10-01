У Польщі стався небезпечний інцидент з невідомою посилкою

30 вересня, у штабі військової поліції в Новій Дембі стався небезпечний інцидент із невідомою посилкою.

Невідому посилку надіслали до місцевого підрозділу військової поліції, повідомляє RMF24.

Після її відкриття двоє офіцерів та цивільна особа, які перебували в кімнаті, відчули нездужання. У них виникло подразнення шкіри на обличчі та руках.

Ще чотирьох військовослужбовців, які не мали симптомів, ізолювали. Із сусідньої будівлі евакуювали 133 людини. На місці працювали фахівці хімічної рятувальної служби.

У Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що проведена експертиза не виявила у посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин.

Фото: Żandarmeria Wojskowa/Facebook.