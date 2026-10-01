На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки

Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, виповнюється рівно 55 місяців повномасштабного спротиву агресору. За цей час воєнна розвідка України перетворилася на силу, що переписала правила сучасної війни.

Про це у своєму привітанні заявив керівник Офісу Президента України, начальник ГУР МО України у 2020-2026 роках Кирило Буданов.

За його словами, справжнім прецедентом у військовій історії стало знищення ворожих винищувачів «Су» в акваторії Чорного моря. 11 вересня 2024 року бійці ГУР вперше збили російський Су-30СМ із ПЗРК безпосередньо з плавзасобу у відкритому морі, а 2 травня 2025 року вперше в історії винищувач Су-30 був знищений над морем безекіпажним дроном MAGURA V5 із ракетами Р-73.

Бойовий шлях української розвідки – це ланцюг виняткових спецоперацій: від порятунку людей у Кабулі та вирішального бою за Гостомель до надскладного повітряного мосту на «Азовсталь», деокупації острова Зміїний і повернення газовидобувних платформ «Петро Годованець» і «Україна». Зухвалі висадки в Криму, знищення бомбардувальника Ту-22М3 за 600 км у тилу РФ, системний розгром Чорноморського флоту РФ та зачистка Вовчанського агрегатного заводу визнані вершиною військового мистецтва.

«Сьогодні ми дякуємо кожному та кожній, хто зі зброєю в руках захищає рідну землю, та вшановуємо пам'ять полеглих Героїв. Єдність суспільства, сила нашого війська та незламність духу – це запорука нашої сили та швидшої Перемоги. Слава українським Захисникам і Захисницям! Слава Україні!» - відзначив Буданов.