Від галюцинацій до проблем із печінкою: чим небезпечні звичні спеції

Спеції здатні урізноманітнити смак страв, однак надмірне вживання окремих приправ може бути шкідливим для здоров'я. Фахівці радять використовувати їх у помірних кількостях, особливо якщо йдеться про концентровані або незвичні для раціону продукти.

Однією з таких приправ є мускатний горіх. Він містить міристицин — сполуку, яка у великих кількостях може впливати на нервову систему. Передозування мускатного горіха може супроводжуватися нудотою, сухістю в роті, прискореним серцебиттям, тривогою та порушеннями сприйняття.

Обережності потребує і кориця касія. Вона містить кумарин, надмірне надходження якого може негативно впливати на печінку. Саме тому не варто вживати великі кількості кориці регулярно.

Ще однією спецією, яку використовують у дуже малих кількостях, є шафран. Значне перевищення звичайної кулінарної порції може спричинити токсичні реакції, тому використовувати його як концентрований напій або добавку без відповідних рекомендацій не варто.

Потенційно небезпечним продуктом є і сирий гіркий мигдаль. Він містить сполуки, з яких в організмі може утворюватися ціанід. Термічна обробка значно знижує цей ризик, однак сирі гіркі мигдальні горіхи не варто вживати у великих кількостях.

Окремо фахівці звертають увагу на гострий перець. Його основна активна речовина капсаїцин у звичайних кулінарних кількостях не становить проблеми для більшості людей, проте дуже великі дози можуть спричинити подразнення слизових оболонок, сильний біль, нудоту та блювання.

Водночас небезпечною може бути не лише надмірна кількість спецій, а й звичка пересолювати їжу. Значна частина натрію надходить не з сільниці, а з готових продуктів — ковбас, сирів, консервів, соусів, фастфуду та снеків.

Регулярне надмірне споживання натрію пов'язують із підвищенням артеріального тиску та збільшенням ризику серцево-судинних захворювань. Тому фахівці радять стежити не лише за кількістю солі, яку людина додає під час приготування їжі, а й за її вмістом у готових продуктах.

Зменшувати кількість солі та надлишково гострих приправ у раціоні краще поступово. Для покращення смаку можна використовувати зелень, часник, лимонний сік та інші спеції у помірних кількостях.

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