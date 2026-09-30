Після суспільного резонансу КМДА відмовилася від масштабної реставрації Палацу одружень за 280 мільйонів

Київська міська влада не планує проводити масштабну реставрацію Центрального палацу одружень під час війни та витрачати на ці роботи близько 280 млн грн.

Про це 30 вересня повідомила Київська міська державна адміністрація.

У КМДА зазначили, що наразі йдеться лише про мінімально необхідні роботи для консервації будівлі, щоб запобігти її подальшому руйнуванню.

Із 48,9 млн грн, передбачених у 2026 році на Палац одружень, планують залишити лише кошти на консерваційні роботи. Решту коштів хочуть спрямувати на першочергові потреби міста.

«Ідеться лише про мінімально необхідні роботи, щоб законсервувати будівлю та не допустити її подальшого руйнування», – заявили в КМДА.

Повноцінне відновлення будівлі та створення сучасного безбар’єрного Палацу одружень планують після того, як будуть відповідні безпекові та фінансові умови.

Палац одружень у Києві є об’єктом культурної спадщини. За даними столичної влади, у 2024 році будівлю повернули у власність територіальної громади в занедбаному технічному стані. Комплексного ремонту в ній не проводили з 1986 року.

Нагадаємо, що департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА 24 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Реставраційно-архітектурно-відновлювальна будівельна асоціація «Україна-Реставрація» реставрацію Палацу одружень за 279,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».