Болгарського бізнесмена та власника «Ботева» Іліяна Філіпова вбили в Пловдиві

У Пловдиві в ніч проти середи вбили мажоритарного власника болгарського футбольного клубу «Ботев» Іліяна Філіпова. Про це повідомляє Болгарське національне телебачення (БНТ).

За словами окружного прокурора Пловдива, йдеться про умисне вбивство. Водночас інформації про те, що Філіпов отримував погрози, наразі немає.

Поліція розглядає всі можливі версії вбивства.

Філіпов був впливовим болгарським бізнесменом, співзасновником і керівником однієї з провідних транспортних компаній країни. Його бізнесова діяльність також була пов'язана з будівництвом та інфраструктурними проєктами.

Зокрема, Філіпов був пов'язаний із будівництвом стадіону «Христо Ботев» у Пловдиві, який є домашньою ареною однойменного футбольного клубу.