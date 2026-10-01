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Війна

Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ вплинули на ринок дизпалива

Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ вплинули на ринок дизпалива

Президент США Дональд Трамп заявив, що найбільшою проблемою для ринку дизельного палива стало те, що відбувається між Росією та Україною.

На думку Трампа, саме події в РФ, а не війна на Близькому Сході, мають найбільший вплив на ситуацію з дизелем, повідомляє УП.

"дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", - сказав він.

Трамп додав, що без ударів по російських нафтопереробних потужностях нинішньої проблеми з дизельним паливом могло б і не бути.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", - сказав він.

Фото: ТСН.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяНПЗУкраїнапаливоТрамп
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