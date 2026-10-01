ЗСУ зламали плани окупантів під Лиманом

Російські війська не можуть повноцінно відновити наступальні дії на Лиманському напрямку після контрнаступальної операції Сил оборони України «Вівальді». Окремі піхотні групи РФ намагаються атакувати українські позиції, однак просунутися їм не вдається, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, українські військові суттєво ускладнили російським силам просування в напрямку Лимана та Слов'янська. «Фактично ворог не може оговтатися або зібрати свої сили докупи для того, щоб повноцінно робити якісь контрнаступальні дії», — сказав Демченко.

Водночас він зазначив, що російські війська продовжують намагатися повернути втрачені позиції. «За останні дні ми все ж таки відмічаємо певні спроби окремих піхотних груп атакувати позиції, які утримують, зокрема, підрозділи Державної прикордонної служби. Але досягти успіху щодо просування або розширення своїх дій у противника не виходить», — зазначив речник.

Таким чином, за даними ДПСУ, російські підрозділи продовжують здійснювати локальні атаки на Лиманському напрямку, але наразі не змогли розвинути їх у повноцінний наступ.

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