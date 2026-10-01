Обстріл застав на вулиці: що робити, якщо сховатися ніде

Якщо раптовий ворожий обстріл застав людину на відкритій місцевості, необхідно якомога швидше знайти укриття або скористатися природним заглибленням рельєфу. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадала правила, які допоможуть зменшити ризик поранення під час обстрілу.

Рятувальники радять насамперед оглянутися навколо та знайти найближче безпечне місце. Для укриття підійдуть підземні переходи, станції метро, спеціалізовані укриття та підземні паркінги.

Якщо повноцінного укриття поблизу немає, можна зайти до найближчої капітальної будівлі — наприклад, на сходовий майданчик або в хол. Водночас слід триматися подалі від вікон, скляних фасадів і вітрин, оскільки вибухова хвиля може перетворити скло на небезпечні уламки.

Якщо поруч немає будівель чи підземних приміщень, а вибухи вже лунають неподалік, ДСНС рекомендує негайно лягти на землю та використати природне заглиблення — канаву, кювет, яму або траншею.

У разі перебування разом із дитиною рятувальники радять спочатку покласти її в заглиблення та прикрити власним тілом.

Під час обстрілу потрібно лягти долілиць, схрестити ноги, заплющити очі та трохи відкрити рот. Руки слід з'єднати в замок і прикрити ними голову та потилицю.

Після цього необхідно залишатися в захисному положенні та не піднімати голову без нагальної потреби, доки активна фаза обстрілу не завершиться.

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