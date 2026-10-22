Варшава спростувала повідомлення про блокування військової допомоги Україні через рішення щодо УПА

У Міністерстві національної оборони Польщі заперечили інформацію про те, що Варшава припинила надавати Україні військову допомогу у відповідь на рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА), Романа Шухевича та Олега Ольжича.

«Це неправда. Водночас останні рішення, як-от це рішення Львівської обласної ради, справді негативно впливають на польсько-українські відносини», — заявив речник польського оборонного відомства Януш Сеймей. Його слова цитують польські видання Wiadomosci та Fakt.

21 жовтня «Європейська правда» з посиланням на джерело в українському уряді повідомила, що Польща нібито зупинила постачання Україні масштабного пакету військової допомоги через рішення львівських депутатів.

20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за оголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Це рішення викликало негативну реакцію польського керівництва. У Польщі негативно оцінюють постать командувача УПА Романа Шухевича та український національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час Другої світової війни через їхній зв’язок із подіями, які в польській історичній традиції називають Волинською різаниною, а в українській — Волинською трагедією.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення Львівської облради шкодить відносинам між двома країнами. Прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що такий крок допомагає ворогам України.

У Міністерстві закордонних справ України раніше повідомили, що рішення ухвалили на регіональному рівні, без консультацій із центральними органами влади. У відомстві назвали його контрпродуктивним для українсько-польських відносин.