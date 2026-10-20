Окупанти пошкодили 200 житлових будинків на Київщині: 4 загиблих, 27 травмованих

Упродовж доби окупанти атакували Київщину ракетами та безпілотниками.

"Під ударами опинилися Бучанський, Обухівський та Вишгородський райони. На жаль, загинули четверо людей. Ще 27 осіб отримали травми, серед них – діти", – повідомляє поліція Київської області.

У Бучанському районі пошкоджено 199 приватних будинків, 25 багатоповерхівок, автомобілі, магазини, складські приміщення, комерційні заклади. Один приватний будинок знищено. Загинула жінка, 21 людина постраждала, серед них вісім дітей.

На Вишгородщині пошкоджень зазнали складські приміщення, житловий будинок і транспортні засоби.

В Обухівському районі пошкоджено складські приміщення. Загинули троє людей, ще шестеро травмовані.

Фото: поліція Київської області.