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Суспiльство

Інститут демографії повідомив, що чисельність населення України скоротилася до 28,5 мільйона

Інститут демографії повідомив, що чисельність населення України скоротилася до 28,5 мільйона

Чисельність населення України станом на середину 2026 року становила 28,5 мільйона осіб. Про це директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова сказала під час 10-го Українського жіночого конгресу сказала, передає Ukrinform.

"Ми буквально кілька днів тому завершили роботу над оцінкою чисельності населення на середину року (2026 року) – 28,5 млн. Пів мільйона ми втратили. Це не стільки через загибелі, скільки все ж таки через виїзд", - сказала Лібанова.

За словами науковиці, головним чинником демографічної динаміки нині залишається міграція – як внутрішня, так і зовнішня.

Водночас після скасування воєнного стану Україну може очікувати нова хвиля міграції, зокрема через виїзд чоловіків до своїх родин за кордон, вважає Лібанова.

«Мене в плані міграції турбує не те, що відбувається зараз, скільки те, що буде після скасування воєнного стану, коли чоловіки отримають можливість виїздити, коли повернуться з фронту. Роботу і зарплату, які вони вважатимуть для себе гідними, ми їм запропонувати не зможемо. Тоді виникає питання: а де воз'єднаються українські родини – в Україні чи за її межами? Я дуже боюсь, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля. Це цілком ймовірно», — сказала вона.

Як повідомляв ForUA, за даними Євростату, станом на кінець червня кількість отримувачів статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, перевищила 4,4 млн осіб.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніміграція українцівдемографіячисельність населення
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