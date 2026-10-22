У Вінниці військові жорстоко вбили двох жінок

Вбивства сталися у середмісті 20 жовтня ввечері в одній з квартир будинку на вул. Олексія Береста. Там із ножовими пораненнями в області шиї та тулуба були виявлені тіла 46-річної власниці помешкання та її 47-річної знайомої, повідомляє поліція Вінницької області.

Потерпілі відпочивали в компанії двох військовослужбовців 30 і 38 років, один з яких самовільно залишив військову частину, й разом вживали алкоголь. У ході раптово виниклого конфлікту жертвам завдали смертельних тілесних ушкоджень, а після скоєного зловмисники втекли.

Менш ніж за годину співробітники Вінницького райуправління та оперативники Управління карного розшуку встановили особи фігурантів й затримали їх у різних районах міста.

Дії затриманих кваліфіковані, як умисне вбивство двох людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зараз із затриманими тривають слідчі дії та встановлюються усі деталі злочину. У разі доведення їхньої вини в суді чоловікам може загрожувати покарання аж до довічного позбавлення волі.

Фото: поліція Вінницької області.