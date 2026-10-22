Як працює підпілля та як підготуватися до спротиву: у ССО ЗСУ випустили спеціальний довідник

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України представили практичний довідник, присвячений діяльності Руху опору як невіддільної складової системи оборони нашої держави

Як зазначається у повідомленні ССО, видання покликане системно роз'яснити суть, принципи роботи та історичний і сучасний досвід підпілля, а також надати громадянам перевірені інструменти для підготовки до протидії ворогу.

Посібник налічує 14 тематичних розділів, які охоплюють як теоретичні основи функціонування підпілля, так і прикладні аспекти безпеки. Варто зазначити, що в одному місці зібрано ключову інформацію про організацію спротиву та перелік верифікованих ресурсів для індивідуальної самопідготовки громадян в умовах окупації чи воєнних загроз.

Особливо важливими є розділи про те як долучитися до руху опору ССО ЗСУ, яку для цього потрібно пройти підготовку. "Коли держава обирає стратегію всеохоплюючої оборони, тоді до боротьби з окупантами готується не лише армія, а й весь народ. Cаме тому в Україні створено систему підготовки до національного спротиву з особливим акцентом на рух опору", - йдеться у довіднику, який орієнтований на посилення обізнаності населення щодо ролі та методів підпільної боротьби у захисті суверенітету України.

Підготовку для руху опору можна пройти, як у складі руху під керівництвом інструкторів ССО, попередньо заповнивши анкету на сайті opir.org.ua, через центри підготовки до національного спротиву, громадські організації, а також самостійно, вивчаючи профільну літературу.

Соціальні гарантії для учасників руху опору

Особам, які на добровільній та конфіденційній основі залучаються до виконання завдань руху опору, держава гарантує нерозголошення факту їхньої участі, соціальний і правовий захист, а також спеціальні заходи безпеки для них і близьких родичів.

Особи, які виконували завдання руху опору на тимчасово окупованих територіях України та/aбо в районах ведення бойових дій, мають право на отримання статусу учасника бойових дій та інші передбачені законодавством пільги без розкриття факту співробітництва з рухом опору ССО ЗСУ.

Як долучитися

Долучитися до руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України можна через анкету на сайті https://opir.org.ua або написати на електронну адресу tviy@opir.org.ua. За такого звернення рекомендується дотримуватися базових принципів цифрової безпеки.