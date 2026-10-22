Перемир’я між Росією та Україною було зовсім близько, - президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемир’я між Росією та Україною було зовсім близько – доти, доки президент США Дональд Трамп не скасував санкції щодо російського дизельного палива.

Павел зазначив, що скоординовані санкції США та Європи щодо російської нафти, олігархів та інших галузей промисловості ставили Росію у скрутне становище, повідомляє Politico.

Однак угода, про яку Трамп оголосив на початку цього місяця і за якою Росія мала постачати сотні тисяч тонн дизельного палива до США, дала Кремлю "можливість перепочити".

"Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для неї своєрідний моральний заряд", - переконаний Павел.

Він додав, що Трамп демонструє більш відкритий підхід до Росії ніж будь-який європейський лідер.

"Певною мірою його, можливо, приваблює Владімір Путін як авторитетний лідер, але я не думаю, що президент Трамп розглядає це з позиції боротьби між демократією та автократіями, бо він дивиться на це просто з точки зору економічного процвітання Сполучених Штатів", – додав Павел.

Хоча Павел висловив занепокоєння щодо угоди про дизельне паливо, він відмовився стверджувати, що США зрадили Україну чи інших європейських партнерів.

"Я ще не знаю, чи можна це назвати зрадою, але я б назвав це помилкою. Тому що це зараз дає Росії нову надію: нову надію на те, що вони можуть ігнорувати Європу, можуть ігнорувати Україну, можуть зосередитися на укладанні угоди зі Сполученими Штатами, потенційно з Китаєм, і влаштовувати все відповідно до своїх пріоритетів та стратегій. Я вважаю, що це явно суперечить нашим інтересам у Європі", – сказав він.

Павел також не виключив, що в майбутньому європейські країни купуватимуть російську нафту, але додав, що потрібен час, перш ніж це станеться.

"Якщо одного дня Росія стане країною, яка поважає суверенітет та кордони інших країн, то чому б не вести звичайні ділові відносини з такою країною? Але Росія ще не досягла цього рівня", – додав він.

Фото: ОП.