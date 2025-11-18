Запаси у 500 млн тонн: на Закарпатті знову добувають стратегічний продукт після півторарічної паузи

ТОВ Катіон Інвест відновило видобуток камʼяної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області. Роботи поновилися після більш ніж півторарічної перерви, спричиненої корпоративним конфліктом. Про це повідомив співвласник ТОВ Катіон Інвест Валентин Кондратьєв.

«З п’ятниці (7 листопада) почали видобувати наш продукт — сіль технічну для промислового переробляння. Отримали позитивний сертифікат від Держпродспоживслужби», — зазначив Кондратьєв.

Він також додав, що наступного тижня компанія очікує прибуття лабораторії ДерждорНДІ (ДП НІРІ) для фіксування видобутку солі з шахти Тереблянського родовища, відбору зразків для аналізу і видачі сертифікату відповідності.

За словами Кондратьєва, ТОВ Катіон Інвест вже уклало п’ять договорів на поставку технічної солі з дорожніми службами в Закарпатській, Львівській та Житомирській областях.

ТОВ Катіон Інвест отримало спеціальний дозвіл на користування Тереблянським родовищем камʼяної солі у 2017 році, а будівництво шахти розпочало у 2022 році. У серпні 2023 року Президент України Володимир Зеленський заявляв про «розробку родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю».

У 2024 році компанія планувала виробити близько 60 тис. тонн технічної солі. У 2026 році в планах вийти на проєктну потужність у 450 тис. тонн на рік і розпочати виробництво харчової солі.

Однак, у березні 2024 року будівництво шахти та видобування солі було зупинено на тлі корпоративного конфлікту між акціонерами компанії, як йдеться в публікації.

Запаси кам’яної солі на Тереблянському родовищі сягають 15,5 млн тонн за категорією С1 і 505,4 млн тонн із невизначеним промисловим значенням за категорією С2.