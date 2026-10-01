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Війна

Українська ППО вперше збила понад 80% реактивних «Шахедів»

Українська ППО вперше збила понад 80% реактивних «Шахедів»

Українська протиповітряна оборона 30 вересня збила або придушила понад 80% реактивних безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Це найвищий показник протидії таким дронам, про який повідомлялося раніше.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 06:30 до 18:30 російські війська атакували Україну 285 ударними БпЛА. Серед них було 174 реактивні безпілотники.

Сили ППО за цей період збили або придушили 254 дрони, зокрема 146 реактивних.

Таким чином, частка збитих або придушених реактивних БпЛА становила близько 84% — 146 із 174. Для порівняння, 28 вересня президент Володимир Зеленський повідомляв, що ефективність протидії реактивним дронам становила 57%.

Реактивні «Шахеди» є швидшою версією безпілотників, що ускладнює їхнє перехоплення. В Україні наразі також працюють над розвитком спеціальних дронів-перехоплювачів для боротьби з такими цілями.

Поки перехоплювачів недостатньо, російські реактивні БпЛА знищують авіацією та іншими доступними засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія у вересні суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на 29 вересня таких дронів було вже більше, ніж за весь серпень.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

обстрілипподрониреактивні дрони
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