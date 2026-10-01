До 1500 дронів за наліт: аналітики попередили про новий сценарій атак РФ

Росія накопичує озброєння та нарощує його виробництво, готуючись до можливого посилення масованих атак по Україні наприкінці осені та взимку. Про це повідомляє CBS News із посиланням на оцінки аналітиків та українських посадовців.

За даними фонду «Повернись живим», у вересні Росія виробила близько 1200 безпілотників «Герань-4» та 800 «Герань-5». Водночас темпи виробництва, за оцінками фахівців, продовжують зростати.

Аналітикиня Вікторія Чекаліна зазначила, що Росія могла вже накопичити від 450 до 700 безпілотників, серед яких старі моделі, нові дрони з реактивними двигунами та апарати-муляжі без вибухівки. За її оцінкою, якщо зараз під час окремих атак РФ застосовує до 300 дронів, то взимку масштаб одного нальоту потенційно може зрости до 1500 безпілотників.

Використання великої кількості дешевших дронів також дозволяє Росії економити запаси дорожчих крилатих і балістичних ракет. За наведеними у матеріалі оцінками, РФ перевиконала план виробництва ракет на 120% та накопичила близько 130 балістичних ракет.

Очікується, що одним із головних напрямів зимової кампанії можуть стати удари по українській енергетичній інфраструктурі — системах опалення та електропостачання. Також йдеться про можливе застосування комбінованих атак із використанням реактивних дронів і ракет по підприємствах та складах.

Водночас українські енергетики оцінюють базовий сценарій майбутньої зими як такий, що може бути не гіршим за попередню. У пікові години прогнозований дефіцит електроенергії може становити 4–5 ГВт проти приблизно 7 ГВт минулої зими. Найбільші ризики, за цими оцінками, пов'язані з можливими ударами по об'єктах генерації та високовольтних лініях, зокрема в Києві.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти збільшують роздільну здатність камер на своїх безпілотниках і використовують у них високоякісні матеріали.