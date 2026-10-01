Жорсткі обмеження: світло в окремих регіонах вимикатимуть уранці та ввечері

В окремих регіонах України сьогодні, 1 жовтня, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, повідомила НЕК «Укренерго».

За даними компанії, з 08:00 до 21:00 для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів погодинні відключення застосовуватимуться у два періоди: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00. Обсяг обмежень становитиме 0,5 черги.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями своїх операторів систем розподілу.

Напередодні Міненерго повідомило про аварійні відключення у Києві, а також Київській, Чернігівській та Житомирській областях через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Київ після екстрених відключень повертається до стабілізаційних графіків. У Київській області також запровадили графіки, але не у всіх групах.

Як повідомляло раніше ForUa, спецслужби отримали секретні плани РФ з планами ударів по українській енергетиці.