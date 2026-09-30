«Укренерго» ініціює створення загальноєвропейського запасу енергетичного обладнання

Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив про необхідність створення загальноєвропейського запасу високовольтного обладнання, який має посилити стійкість енергосистем країн Європи до можливих загроз.

Про це Зайченко сказав під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Норвегія в Україні Ларсом Рагнаром Хансеном, повідомила «Укренерго» в Telegram.

«Ми наголошуємо на важливості формування загальноєвропейського запасу високовольтного устаткування. Це, безумовно, посилить нашу спільну загальноєвропейську стійкість до будь-яких викликів», – зазначив він.

За словами голови правління «Укренерго», поточна ситуація змушує українських енергетиків накопичувати запаси обладнання та матеріалів. Він також наголосив на важливості співпраці з міжнародними партнерами для посилення активного захисту енергетичної інфраструктури.

Під час зустрічі сторони також обговорили ініціативу зі створення Асоціації операторів систем передачі України, держав Балтії та Скандинавії. Передбачається, що вона сприятиме спільній протидії військовим та іншим загрозам в енергетичному секторі.

Посол Норвегії заявив, що підтримка України залишається ключовим пріоритетом для його країни. За його словами, це передбачає спрямування військового та цивільного фінансування на найбільш нагальні потреби України.

«Саме тому вкрай важливо підтримувати постійний діалог із ключовими гравцями енергетичного сектору, як-от "Укренерго", аби енергосистема отримувала все необхідне для максимальної стійкості перед російськими атаками», – зазначив Хансен.

В «Укренерго» нагадали, що Норвегія входить до п'ятірки найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, який адмініструє Секретаріат Енергетичного співтовариства. Загальний внесок Норвегії до фонду становить майже 210 млн євро.

Норвегія також є учасницею Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (RePoWER), у межах якого «Укренерго» отримувала дефіцитне високовольтне обладнання.

У грудні минулого року норвезький уряд став одним із донорів Європейського банку реконструкції та розвитку в межах допомоги «Укренерго» для придбання необхідного обладнання.

Крім того, норвезький оператор системи передачі Statnett передавав «Укренерго» обладнання та техніку для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.