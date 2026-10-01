Пасажир Flydubai запобіг теракту на рейсі з ОАЕ до Ізраїлю

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу розповів подробиці інциденту на борту літака авіакомпанії "Flydubai", що прямував з ОАЕ до Ізраїлю.

Нетаньягу заявив, що завдяки діям пасажира Яніва Хаюна вдалося запобігти теракту, подібному до подій 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, повідомляє Fox News.

"Пасажири, серед яких 30 дітей, вже моляться. А цей молодий чоловік просто діє з неймовірним, неймовірним героїзмом і рятує ситуацію. Він діяв з холоднокровністю, розсудливістю та героїзмом, просто неймовірною мужністю, яка запобігла ще одному 11 вересня", - сказав він.

Пілот "Flydubai" нібито вдарив ножем іншого пілота і, судячи з усього, намагався розбити літак з понад 100 людьми на борту.

Поранений капітан відчинив двері кабіни, впустивши пасажирів, які спільними зусиллями намагалися вгамувати нападника та стабілізувати літак, що пікірував.

Нетаньягу зустрівся з Хайуном, високо оцінив його мужній вчинок і похвалив його за те, що він взяв літак під контроль у неможливих обставинах.

"Я зустрівся з цим ізраїльтянином, цим неймовірним ізраїльтянином. Його звати Янів, він здійснив цей подвиг. І я запитав його: "Як ти це зробив?" А він відповів: "Ну, я просто мусив це зробити. Там була його родина, там було 174 пасажири, більшість із яких були ізраїльтянами. Він мав їх врятувати", - розповів він.

Нетаньягу заявив, що пілот Сміт Мачхара, якому вдалося відчинити двері кабіни після отримання важких травм, бореться за своє життя.

За його словами, ймовірний нападник на кабіну пілота був заарештований після того, як літак здійснив екстрену посадку.

Компанія "Flydubai" повідомила, що мотив підозрюваного залишається невідомим, і заявила, що всі рейси до Ізраїлю та з нього будуть призупинені на час розслідування.

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