Спецслужби отримали секретні плани РФ з планами ударів по українській енергетиці

Українські спецслужби отримали російські документи з планами зимової кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі України. У них, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, визначені конкретні об’єкти, необхідна кількість озброєння та типи ракет і безпілотників.

За його словами, російська сторона планує комплексні удари, які можуть бути спрямовані не лише на електрогенерацію, а й на системи теплопостачання, водопостачання, водовідведення та енергетичні інтерконектори.

Міністр зазначив, що українська сторона отримала два документи, у яких детально розписана тактика атак. Зокрема, у них вказано, яку кількість і які види озброєння Росія планує використовувати для ураження окремих об’єктів.

За словами Шмигаля, окремі плани стосуються великих українських міст, зокрема Києва, Харкова та Одеси.

Водночас Україна посилює фізичний захист енергетичної інфраструктури. Над пріоритетними об’єктами вже збудували понад 200 капітальних бетонних укриттів. Також встановлюють захисні екрани та сітки для протидії безпілотникам.

Україна разом із міжнародними партнерами також накопичує обладнання, необхідне для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів після можливих атак.

Шмигаль визнав, що повністю захистити всю енергосистему від ударів неможливо. За його словами, протиповітряна оборона забезпечує високий рівень захисту, однак навіть окремі влучання по критичній інфраструктурі можуть мати серйозні наслідки.

Міністр заявив, що Україна готується до опалювального сезону значно ретельніше, ніж до попередньої зими, і продовжуватиме завдавати ударів углиб території Росії у відповідь на атаки.

Водночас Шмигаль повідомив про готовність України обговорювати комплексне перемир’я, яке могло б охоплювати енергетичну та морську сфери.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна створює нову систему захисту енергетики, адаптовану до ракетних атак.