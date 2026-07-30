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Українців атакують фейковими листами від Міненерго

Українців атакують фейковими листами від Міненерго

Українців попередили про нову хвилю шахрайських розсилок, у яких зловмисники видають себе за представників Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У фейкових електронних листах людей лякають нібито виявленими порушеннями в роботі електролічильників, штрафами та навіть відключенням електроенергії. Про це повідомили українські обленерго.

У шахрайських повідомленнях стверджується, що автоматизована система комерційного обліку електроенергії нібито зафіксувала "критичні порушення" або ознаки неправильного користування електроенергією. Одержувачам погрожують штрафами та припиненням електропостачання, вказуючи конкретну дату нібито запланованого відключення.

Щоб "вирішити проблему", людині пропонують перейти за посиланням або завантажити "акт порушення". Насправді ж такі вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або використовуватися для викрадення особистих і банківських даних.

Енергетики наголошують, що ці повідомлення не мають жодного відношення до державних органів. У "Тернопільобленерго" підкреслили, що Міністерство енергетики не надсилає подібних листів, а Держенергонагляд не проводить дистанційного аналізу споживання електроенергії та не повідомляє споживачів про порушення електронною поштою.

Крім погроз відключенням світла, шахраї можуть використовувати й інші приводи. Зокрема, вони повідомляють про вигадані борги за електроенергію, несанкціоноване втручання в роботу лічильника або використання несертифікованого обладнання. Основна мета таких листів — змусити людину діяти поспіхом і перейти на небезпечний сайт.

У разі отримання подібного повідомлення фахівці радять не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не вводити персональні чи банківські дані. Усю інформацію щодо електропостачання рекомендують перевіряти лише через свого оператора системи розподілу електроенергії або офіційні канали Міністерства енергетики та Держенергонагляду.

Також українців закликають попередити про нову шахрайську схему рідних і знайомих, особливо людей похилого віку, які найчастіше стають жертвами подібних кіберзлочинців.

Як повідомляло раніше ForUa, шахраї знайшли новий спосіб красти гроші через OLX.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Міненерголічильникишахраївідключення світла
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