Україна може втратити всі F-16 до кінця року через затримки з ремонтом - WSJ

Понад половина українських винищувачів F-16 нині може перебувати в небоєздатному стані через затримки з технічним обслуговуванням. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

F-16 Україна, зокрема, використовує для перехоплення російських реактивних безпілотників. За даними WSJ, наразі ці винищувачі залишаються одним із основних засобів протидії таким цілям, поки українські виробники випробовують альтернативні перехоплювачі.

Після 300 годин нальоту F-16 потребує так званого етапного технічного огляду. Під час нього перевіряють і обслуговують двигун, авіоніку, гідравлічну систему, паливні магістралі та інші компоненти літака.

Обслуговування українських F-16 має здійснювати бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering. Для цього США уклали з нею контракт вартістю до приблизно $235,5 млн.

Як зазначає колишній контрадмірал ВМС США Марк Монтгомері, у США такий етапний огляд зазвичай триває від двох до шести тижнів. У Бельгії цей процес може займати до 40 тижнів.

За словами неназваного західного джерела, якого цитує WSJ, через затримки з технічним обслуговуванням понад половина українських F-16 наразі перебуває в небоєздатному стані. Джерело також стверджує, що за нинішніх темпів експлуатації та ремонту Україна може вичерпати решту літаків до кінця року.

У Sabena Aerospace Engineering відмовилися коментувати ситуацію WSJ, пославшись на «міркування оперативної безпеки та делікатний характер поточної діяльності з військової підтримки».

Водночас видання зазначає, що винищувачі, які експлуатуються в умовах бойових дій, можуть потребувати більшого обсягу технічного обслуговування, ніж літаки, що використовуються в мирний час. Затримки також можуть бути пов'язані з дефіцитом окремих компонентів.