США хочуть зупинити війну в Україні через обмежене перемир’я

Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту до Києва обговорили з президентом України Володимиром Зеленським та українською переговорною командою можливість укладення обмеженого перемир’я з Росією. Про це пише The Atlantic із посиланням на двох українських чиновників, які брали участь у переговорах.

За словами одного зі співрозмовників видання, американська сторона нині зосереджена на тому, щоб «скоротити масштаби конфлікту будь-яким способом і з будь-якої сторони».

Як зазначив інший український посадовець, обмежене перемир’я розглядається як перший етап, який у подальшому може бути розширений до масштабнішої мирної угоди.

За даними видання, у жовтні США планують організувати зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів, найімовірніше в Абу-Дабі. Однією з тем може стати домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн, зокрема електростанціях та нафтопереробних підприємствах.

Окремо сторони можуть обговорити домовленість про безпеку судноплавства в Чорному морі. За словами українських чиновників, потенційна угода за посередництва Єгипту могла б передбачати відмову Росії та України від ударів по вантажних суднах, особливо тих, що перевозять зерно до країн Близького Сходу та Африки.

Водночас Вашингтон прагне якнайшвидше організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Один із найближчих помічників Зеленського заявив, що український президент готовий взяти участь у такому саміті.

Водночас українські чиновники, яких цитує The Atlantic, не очікують, що Путін наразі зацікавлений у мирних переговорах. Вони наголошують, що Росія продовжує завдавати масованих ударів по Києву та інших українських містах.

Один із посадовців заявив, що РФ накопичувала ракети і, ймовірно, планує використати значну їхню частину під час зимової кампанії.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на досягнення домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним ще до настання суворої зими.