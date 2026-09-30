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У Німеччині побачили ознаки швидкого початку мирних переговорів

У Німеччині побачили ознаки швидкого початку мирних переговорів

У Німеччині заявили, що переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть розпочатися найближчим часом. Берлін хоче брати участь у цьому процесі та виступає проти того, щоб США мали монополію на переговори, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. За словами Вадефуля, європейські країни мають бути залучені до переговорного процесу, оскільки війна відбувається на території Європи.

Міністр зазначив, що наразі є ознаки того, що переговори можуть розпочатися «незабаром». Водночас він наголосив: будь-які домовленості щодо завершення війни мають бути попередньо схвалені Україною.

Вадефуль також закликав Європу визначитися з майбутнім форматом відносин із Росією. Він не виключив, що в перспективі європейські країни зможуть відновити нормальні відносини з РФ. Водночас німецький міністр підкреслив, що проблема Європи полягає не в Росії чи її народі, а в нинішньому російському режимі, який розпочав повномасштабну агресію проти України.

За його словами, наразі і, ймовірно, найближчим часом європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а з урахуванням протидії російській загрозі.

Як повідомляло раніше ForUa, євродепутати готують нищівний удар по Росії на €200 мільярдів.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирні переговоризавершення війниВадефуль
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