Літак Flydubai рейсом до Тель-Авіва ймовірно захопили терористи

Літак Flydubai, що летів із Дубая до Тель-Авіва, подав міжнародний сигнал лиха 7700 і розвернувся. Ймовірно, його захопили, повідомляє The Times of Israel.

За даними джерел видання, назустріч літаку були підняті винищувачі ВПС Ізраїлю.

Причини інциденту поки що невідомі. Ynet повідомляє, що літак міг бути захоплений. На його борту, за різними даними, перебуває від 150 до 180 пасажирів.