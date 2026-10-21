Зеленський готовий погодитися на мирну угоду із зупиненням бойових дій на нинішній лінії фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій на нинішній лінії фронту.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Ведучий запитав Зеленського, чи прийняв би він угоду, за якою Україна збереже контроль над 75% або більшою частиною своєї території.

«Так. Зараз нам треба зупинитися, і я вважаю, що це — справжній спосіб покласти край цій війні», — відповів президент.

За словами Зеленського, припинення вогню має стати першим кроком до завершення війни. Після цього Україна звернеться до президента США Дональда Трампа та європейських лідерів щодо гарантій безпеки.

Президент наголосив, що важливо не лише припинити бойові дії, а й унеможливити повторну російську агресію та окупацію українських територій.

Окремим завданням Зеленський назвав відновлення країни та створення умов для повернення українців, які через війну втратили домівки й виїхали за кордон. За його словами, йдеться про 9,5 мільйона людей.

«Найголовніше — це мир, а також безпека в умовах миру», — додав президент.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не погодиться вивести війська з підконтрольної їй частини Донбасу в обмін на окуповані Росією території інших регіонів. Водночас у Міністерстві закордонних справ наголошували, що Україна готова розглядати кілька варіантів припинення бойових дій.