Норвезький знаменник: що трампівський посланець «продавав» Зеленському в Осло

У вівторок, 20 жовтня, спецпосланець Трампа Стів Віткофф зустрівся у Норвегії з переговорниками України на чолі з президентом Зеленським та представниками європейських країн для узгодження умов мирного врегулювання. Деталі — далі в матеріалі ForUA.

Свій візит до Осло Володимир Зеленський розпочав з відвідин Королівського палацу, де зустрівся з королем Норвегії Гоконом VIII. Це перша зустріч нинішнього господаря Банкової з Гоконом з моменту його вступу на престол у серпні поточного року. «Дякую Його Величності, уряду та всьому норвезькому народу за підтримку України. Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива. Дякую Норвегії за те, що поруч з Україною та українцями в цей непростий час», - написав Зеленський у соцмережах за підсумками королівської аудієнції.

На цьому дипломатичний марафон українського президента не завершився – Зеленський одразу ж вирушив на важливі перемовини зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Про ключові підсумки, а головне - висновки цього міждержавного рандеву розкажемо згодом. Наразі ж зупинимося на фоні, на якому воно власне відбувалося.

Отже, завдання, яке стояло перед учасниками зустрічі у Норвегії - узгодити загальний підхід по мирному врегулюванню - виглядало вкрай непростим, враховуючи, що до останнього часу їхні позиції не тільки не зближалися, а навпаки, розходилися, як в морі кораблі.

Зокрема, скандальна домовленість Трампа та Путіна про відновлення постачання російського дизеля на світовий та американський ринок викликала шок на Печерських пагорбах та була сприйнята європейськими союзниками України як «зрада» з боку офіційного Вашингтона.

Ситуацію ще більше ускладнив вкрай гострий конфлікт господарів Банкової та Білого дому, в результаті якого буквально напередодні зустрічі в Осло з подачі The Washington Post (WSP) стало відомо, що адміністрація США блокує передачу Києву великої партії ракет-перехоплювачів для комплексів ППО Patriot, яка вже оплачена європейськими союзниками за програмою PURL.



Переговори Віткоффа з Зеленським в Осло також навряд чи можна назвати дружніми, попри вітальні обійми для картинки. Чому? Серед іншого, й тому, що обвинувативши Трампа у тому, що той «перебуває на неправильному боці історії», в нещодавньому інтерв’ю британському телеведучому Пірсу Моргану Зеленський також фактично звинуватив радників президента США в некомпетентності та політичній ангажованості. Якщо вірити близькому до Білого дому порталу Axios, ця цілком справедлива репліка президента України вкрай розлютила і Трампа, і перемовний тандем в обличчі «Вітька-зятька». До речі, Джаред Кушнер на перемовини до Норвегії не поїхав. За повідомленням низки американських медіа, у Осло зять американського президента не подався з огляду на те, що підхопив грип. Між тим, за словами Зеленського, Кушнер включався у перемовини в режимі онлайн.

Утім, повернімося ненадовго до бекграунду зустрічі в Осло.

Отже, те, що перемовна погода для Зеленського та Віткоффа склалася, м’яко кажучи, не найкраща, цілком зрозуміло. Проте наразі не менш складно адміністрації Трампа домовлятися і зі своїми європейськими союзниками. Як заявила 19 жовтня на брифінгу в Брюсселі представник Єврокомісії Паула Піньо, ЄС відмовився від пропозиції США відновити закупівлю газу з Росії в рамках обговорення мирного врегулювання та підтвердив свій намір не скасовувати у подальшому санкції проти путінської Росії. «Наша позиція залишається незмінною. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн твердо заявила, що не скасує жодної рестрикції проти Росії до повного припинення війни», - попередила пані Піньо.



Офіційне роз’яснення Брюсселя відбулося після того, як днями газета The New York Times із посиланням на джерела у Вашингтоні повідомила, мовляв, Білий дім розглядає можливість відновлення закупівель російського газу європейськими країнами як один з елементів майбутнього плану мирного врегулювання по Україні. За даними газети, Стів Віткофф та Джаред Кушнер вперше оголосили цю «геніальну» ідею в Києві у вересні, під час переговорів з українськими та європейськими офіційними особами. Як повідомила NYT, сенс американської ініціативи полягає ще й у тому, щоб розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, що йдуть через Україну, якими раніше газ країни-агресорки надходив до Європи.

З цими пропозиціями в тому числі Віткофф і поїхав до Осло, намагаючись фактично продати мертву корову. Втім, як зрештою з’ясувалося, не коровою єдиною, позаяк президент Зеленський заявив, що під час переговорів у Осло американська сторона намагалася продати ще й інший — надчутливий для воюючої України тематичний кейс. «Ми говорили про НАТО, п’яту статтю Альянсу та гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає стаття 5. У документі прописані різні варіанти таких гарантій. Стів передасть цей документ росіянам, і недовзі ми почуємо його (ймовірно, Путіна — Ред.) відгук. Це надзвичайно важливо, адже після завершення цієї війни нам потрібні сильні гарантії безпеки», – акцентував глава держави.

Натомість президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що переговори в Осло відбувались на двох рівнях: короткострокова перспектива і загальна картина. «У загальній картині ми знайшли деякі елементи для миру, які будуть передані до Санкт-Петербурга. Ми обговорили та визначили ключові елементи щодо безпеки, а також щодо економіки. Всі ці пропозиції були ретельно опрацьовані представниками США, України і ключових країн Європи», – розповів фінський лідер. Щодо короткострокової перспективи, то, за словами пана Стубба, тут йшлося про такі важливі питання, як протиповітряна оборона, енергетична інфраструктура та часткове припинення вогню, включаючи енергетичну та продовольчу безпеку. Загалом президент Фінляндії вважає, що на технічному рівні переговори просуваються «дуже добре».

Ще один учасник перемовин в Осло - прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів про поїздку спецпредставника американського президента Стіва Віткоффа до РФ. «Він зустрінеться з російським керівництвом і обміняється думками щодо цієї зустрічі та пропозиціями, над якими працювали європейські й американські колеги, і, можливо, підготує ґрунт для зустрічі на рівні лідерів (Зеленського, Трампа та Путіна — Ред.)», – сказав глава норвезького уряду.

Власне сам по собі факт відновлення переговорів, на переконання політолога Володимира Фесенка - вельми позитивна тенденція, особливо за нинішніх умов, коли є очевидні проблеми у стосунках між США і Україною. «Цікава деталь: днями Трамп сказав, що Україні треба знайти іншого переговорника, ніж Зеленський. Але в переговорах брав участь саме Зеленський. І це значить, що не все так критично у стосунках зі США. Дуже добре, що в переговорах була активна і широка участь європейців. Європа поступово, але все більш активно включається в переговорний процес. І це теж позитивна тенденція», - зауважує експерт.

Водночас, говорячи про «потужні гарантії безпеки на рівні 5-ої статті договору про НАТО», політолог наголосив: «Я вже рік задаю запитання: а в чому саме конкретно будуть виражатися ці «потужні гарантії безпеки»? Відповіді і досі не має. Якщо це «на рівні 5-ої статті договору про НАТО», то які конкретні механізми реалізації? Як це буде працювати? Без конкретних відповідей на ці запитання красиві слова про «потужні гарантії безпеки» будуть черговим бла-бла-бла в стилі Будапештського меморандуму. І якщо це ще треба узгоджувати з Кремлем, то очевидно, якою буде відповідь».

В будь-якому разі, прогнозує Володимир Фесенко, очікувати перемовного прориву ближчим часом не слід, передусім через відсутність жодних ознак готовності Кремля до конструктивного діалогу щодо завершення повномасштабної російсько-української війни. Путін, констатує експерт, хоче домовлятися з Трампом, а не з Україною та європейцями і геть не про завершення війни.

Ще однією причиною для скепсису політолог вважає недовіру до Віткоффа як переговорника. «Чергове просування ідеї про зустріч трьох лідерів (Трампа, Путіна і Зеленського) виглядає як театр абсурду, особливо при нинішньому стані і настроях Трампа. Але відновлювати переговори треба, навіть якщо шанси на позитивний результат є мізерними», - резюмує Володимир Фесенко.