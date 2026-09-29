Звільнення полонених та підтримка воїнів: Валерій Коновалюк долучився до церемонії премії «Золоті руки»

У столиці відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів VII Загальнонаціональної премії року «Золоті руки». Цьогорічну відзнаку присвятили Воєнній розвідці України, а сама подія проходила під патронатом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

З вітальною промовою до присутніх звернувся Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Він наголосив, що в час важкої боротьби за свободу надзвичайно важливо підтримувати один одного, зберігати суспільну єдність, допомагати Силам оборони та робити все можливе заради зміцнення держави.

Захід об’єднав військових, волонтерів, медиків, журналістів, діячів культури та державних діячів. Серед учасників та гостей події був полковник Валерій Коновалюк, тимчасово прикомандирований до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ГУР МО України, який активно займається визволенням українських захисників. За його словами, зустріч пройшла у дуже душевній та високій атмосфері, а також стала майданчиком для важливих робочих обговорень, зокрема щодо підтримки військовослужбовців. Особливу увагу під час заходу приділили вагомому внеску у звільнення з полону українських воїнів та пошук зниклих безвісти.

У межах церемонії було відзначено низку видатних діячів та військовослужбовців:

«За вагомий внесок у розвиток воєнної розвідки» — генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, перший начальник ГУР МО України. Нагороду засновнику відомства вручив керівник Офісу Президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

«За повернення поневолених» — генерал-майор Дмитро Усов, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Нагороду йому вручила Богдана Маслова — сестра звільненого з полону морпіха, дружина прикордонника та донька зниклого безвісти захисника.

«За розвиток медицини воєнної розвідки України» — Олег Щипніський, начальник Медичного управління ГУР.

«За розвиток та зміцнення іміджу воєнної розвідки України» — полковник Євгеній Єрін.

«Родина року» — офіцер ГУР Андрій Савенко з дружиною.

Загальнонаціональна премія «Золоті руки» — це щорічна громадська відзнака, яка вшановує фахівців із різних сфер, чия щоденна праця допомагає захищати та відновлювати Україну.