ГУР оприлюднило перелік іноземного обладнання на виробництві «Геранів»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують у Росії для виробництва безпілотників «Герань» на території особливої економічної зони «Алабуга».

Про це ГУР повідомило в Telegram.

До оновленого переліку увійшли токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, автоматичні установники компонентів та інше промислове обладнання. Його виробляють компанії з Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.

Зокрема, у списку зазначені вертикально-фрезерний обробний центр VMC 1000Q китайської компанії SMTCL (Shenyang Machine Tool Co.), автоматичний установник компонентів RS-1R японського виробника JUKI, а також мехатронна виробнича лінія німецької компанії Festo з промисловим роботом Melfa японського виробника Mitsubishi.

У ГУР зазначили, що це обладнання використовується для різних виробничих процесів, зокрема обробки металів та інших матеріалів, монтажу SMD-компонентів на друковані плати та навчання персоналу на спеціалізованих виробничих лініях.

«Різні процеси, різне обладнання від різних виробників, але одна спільна мета: масове виробництво засобів для терору мирного населення», — заявили в українській розвідці.

ГУР закликало світових виробників технологічного та іншого обладнання посилити контроль за кінцевими споживачами своєї продукції та фактичним місцем її використання. В українській розвідці також запропонували запровадити практику розслідувань у випадках виявлення продукції таких компаній у російському військово-промисловому комплексі.

Повний перелік 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, внесених до оновленого списку, оприлюднений на порталі War&Sanctions.

На цьому порталі ГУР також збирає інформацію про виробників російських дронів і ракет, порти та аеропорти, які допускають російські літаки й судна, російських пропагандистів, осіб, причетних до викрадення українських дітей, та інші дані.