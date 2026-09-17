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Технології

ГУР оприлюднило перелік іноземного обладнання на виробництві «Геранів»

ГУР оприлюднило перелік іноземного обладнання на виробництві «Геранів»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують у Росії для виробництва безпілотників «Герань» на території особливої економічної зони «Алабуга».

Про це ГУР повідомило в Telegram.

До оновленого переліку увійшли токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, автоматичні установники компонентів та інше промислове обладнання. Його виробляють компанії з Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.

Зокрема, у списку зазначені вертикально-фрезерний обробний центр VMC 1000Q китайської компанії SMTCL (Shenyang Machine Tool Co.), автоматичний установник компонентів RS-1R японського виробника JUKI, а також мехатронна виробнича лінія німецької компанії Festo з промисловим роботом Melfa японського виробника Mitsubishi.

У ГУР зазначили, що це обладнання використовується для різних виробничих процесів, зокрема обробки металів та інших матеріалів, монтажу SMD-компонентів на друковані плати та навчання персоналу на спеціалізованих виробничих лініях.

«Різні процеси, різне обладнання від різних виробників, але одна спільна мета: масове виробництво засобів для терору мирного населення», — заявили в українській розвідці.

ГУР закликало світових виробників технологічного та іншого обладнання посилити контроль за кінцевими споживачами своєї продукції та фактичним місцем її використання. В українській розвідці також запропонували запровадити практику розслідувань у випадках виявлення продукції таких компаній у російському військово-промисловому комплексі.

Повний перелік 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, внесених до оновленого списку, оприлюднений на порталі War&Sanctions.

На цьому порталі ГУР також збирає інформацію про виробників російських дронів і ракет, порти та аеропорти, які допускають російські літаки й судна, російських пропагандистів, осіб, причетних до викрадення українських дітей, та інші дані.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ГУРАлабугаГерань
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