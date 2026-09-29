Бельгія прискорить передачу Україні трьох винищувачів F-16

Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні три винищувачі F-16. Постачання відбудеться за прискореною процедурою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна також уже отримала від Бельгії та інших країн-партнерів, зокрема Іспанії, термінові партії боєприпасів для F-16.

«Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей», – наголосив Зеленський.

Президент подякував уряду Бельгії та прем’єр-міністру країни Барту де Веверу за підтримку України у відповідь на російські атаки.

Бельгія оголосила про намір передати Україні 30 винищувачів F-16 у грудні 2023 року. Країна погодилася передати свої літаки після закупівлі винищувачів нового покоління F-35.

Перші F-16 планували передати Україні до кінця 2024 року. Тодішня міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявляла, що це відбудеться «якнайшвидше».

Однак станом на вересень 2026 року Україна ще не отримала жодного F-16 від Бельгії. У бельгійському Міноборони це пояснювали затримкою з постачанням нових F-35. Бельгія планувала передавати старі F-16 після їхньої заміни новими винищувачами.

У Бельгії також наголошували, що не встановлювали фіксованого терміну передання F-16 Україні. Водночас країна заявляла про намір у найближчі роки передати Україні всі заплановані винищувачі цього типу.