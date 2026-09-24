Бельгія поставила під сумнів надійність США як союзника за президентства Трампа

Міністерство закордонних справ Бельгії у внутрішньому документі заявило, що США за адміністрації президента Дональда Трампа більше не є для країни тим самим надійним союзником, яким були раніше. Документ також закликає Брюссель переглянути підходи до відносин із Вашингтоном.

Про це пише Financial Times, яка ознайомилася з документом.

Матеріал підготував підрозділ бельгійського МЗС у справах Америки та Карибського басейну наприкінці жовтня 2025 року, приблизно через вісім місяців після приходу до влади уряду прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.

У документі бельгійське зовнішньополітичне відомство виклало рекомендації щодо взаємодії з адміністрацією Трампа. Метою названо захист інтересів Бельгії без створення враження «ворожості» щодо США.

«Тепер очевидно, що американський партнер більше не є тим союзником, яким він був у минулому», – йдеться в документі.

Автори матеріалу закликають до «ґрунтовного переосмислення відносин між Європейським Союзом і Бельгією з одного боку, та США – з іншого». У документі також зазначається, що нинішня політична динаміка у США, ймовірно, може поставити під загрозу низку життєво важливих інтересів Бельгії та Євросоюзу.

Водночас бельгійське МЗС вважає взаємодію з адміністрацією Трампа необхідною. Однак у документі рекомендують суттєво посилити контакти з представниками американської влади на рівнях нижче федерального уряду.

Зокрема, йдеться про розвиток відносин із губернаторами як від Республіканської, так і від Демократичної партії, а також із мерами великих американських міст.

Окремо автори документа рекомендують продовжувати контакти з демократичною опозицією, поглиблювати взаємодію з Конгресом США та визначати представників нового покоління двопартійних політичних еліт, які можуть відігравати важливу роль у майбутньому США.

Ще одним напрямом бельгійське МЗС називає «диверсифікацію наших партнерств», важливість якої, за оцінкою авторів документа, зросла.

У документі зазначається, що адміністрація Трампа позитивно сприймає закупівлі американської зброї Бельгією. Водночас Брюсселю рекомендують збільшити закупівлі військової техніки європейського виробництва, щоб не залежати від одного постачальника.

Представник бельгійського МЗС у коментарі Financial Times назвав документ «внутрішнім робочим матеріалом» і наголосив, що його зміст не слід ототожнювати з узгодженою політичною стратегією уряду.

«Оцінювання того, що міжнародні події означають для Бельгії, зокрема для її відносин із союзниками, є частиною регулярної роботи Міністерства закордонних справ. Зміни в політиці США закономірно вимагають такого осмислення. Трансатлантичні відносини змінюються, і ми повинні враховувати це, захищаючи свої інтереси та готуючись до майбутнього», – заявив представник відомства.

Таким чином, документ відображає оцінки та рекомендації бельгійських дипломатів щодо зміни політики Вашингтона, але не є офіційно затвердженою стратегією уряду Бельгії.