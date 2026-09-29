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Підозрюваний у підриві «Північних потоків» звернувся по притулок у Хорватії

Підозрюваний у підриві «Північних потоків» звернувся по притулок у Хорватії

Українець Володимир Журавльов, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», звернувся до влади Хорватії із заявою про політичний притулок. Він вважає, що в Німеччині не матиме можливості на справедливий суд.

Про це у вівторок повідомило «Суспільне» з посиланням на адвоката Журавльова Миколу Катеринчука.

За словами захисника, Журавльов вирішив звернутися по політичний притулок через побоювання, що в Німеччині не зможе розраховувати на справедливий суд. Водночас Катеринчук зазначив, що сама заява про притулок не зупиняє процедуру екстрадиції.

«Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд», – заявив адвокат.

Раніше в Хорватії ухвалили рішення про екстрадицію Журавльова до Німеччини. Німецька сторона підозрює його у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2».

На початку вересня адвокати Журавльова повідомляли, що суд щодо його екстрадиції перенесли після того, як німецька сторона оновила європейський ордер на арешт. До документа додали нову кваліфікацію – «воєнний злочин».

19 серпня прокуратура Німеччини затримала Журавльова в Хорватії та висунула йому підозри у спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд.

За версією німецького слідства, Журавльов був одним із водолазів, які у 2022 році встановили вибухівку на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі. Після екстрадиції з Хорватії його мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Це вже третя спроба німецьких слідчих затримати Журавльова. У 2024 році його намагалися заарештувати в Польщі, однак він встиг виїхати до України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Північний потікФРНВолодимир ЖуравльовМикола Катеринчук
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