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F-16 ВПС США розбився в Німеччині, пілота шпиталізували

F-16 ВПС США розбився в Німеччині, пілота шпиталізували

У Німеччині у вівторок зазнав аварії винищувач F-16, приписаний до американської авіабази Шпанґдалем у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Пілот винищувача встиг катапультуватися. Наразі він отримує медичну допомогу.

На місце аварії прибули аварійно-рятувальні служби. Військові США повідомили, що причини інциденту встановлюються в межах розслідування.

Місцева влада регіону Айфель спочатку повідомила, що внаслідок аварії одна людина зазнала поранень.

Авіабаза Шпанґдалем розташована на північ від Тріра в Рейнланд-Пфальці, неподалік від кордону Німеччини з Люксембургом. На базі дислокується 52-ге винищувальне крило ВПС США. Об’єкт НАТО було побудовано на початку 1950-х років.

Це не перша аварія військового літака останнім часом. У серпні у США розбився винищувач F-35B, який належав Третьому авіаційному крилу морської піхоти 11-ї авіагрупи Корпусу морської піхоти. Після падіння літака на території бази Мірамар виникла пожежа.

Також раніше під час виконання польотного завдання зазнав аварії винищувач Mirage 2000. Причиною стала відмова авіаційної техніки, а пілот вчасно катапультувався.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НімеччинаФРНF-16авіатрощаШпанґдалем
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