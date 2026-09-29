Стратегічний Ту-95 розбився в Амурській області, шестеро членів екіпажу загинули

У селі Краснояснове Амурської області Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-95. На борту літака перебували семеро людей.

Про катастрофу повідомили російські державні ЗМІ та Telegram-канали Exilenova+ і ASTRA.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що літак розбився під час виконання навчально-тренувального польоту. За даними відомства, шестеро членів екіпажу загинули, ще один отримав поранення.

У російському Міноборони також стверджують, що літак виконував політ без боєприпасів.

Причини аварії офіційно наразі не повідомляли. Водночас російський Telegram-канал Baza, який називають наближеним до російських силових структур, із посиланням на попередні дані пише, що причиною катастрофи міг стати вибух палива на борту.

Ту-95МС — радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, який перебуває на озброєнні Росії. Літаки цього типу використовуються російськими військами для запуску крилатих ракет по Україні, зокрема Х-101.

Інформації про те, що літак, який зазнав аварії в Амурській області, виконував бойове завдання або ніс боєприпаси, наразі немає.