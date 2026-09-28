ФШУ виступила проти призначення Подоляка і Колобкова віцепрезидентами ФІДЕ

Федерація шахів України (ФШУ) закликала Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) не призначати радника Офісу президента України Михайла Подоляка та колишнього міністра спорту Росії Павла Колобкова на посади віцепрезидентів організації.

Про це йдеться в заяві ФШУ.

У федерації повідомили, що 26 вересня 2026 року на Генеральній асамблеї ФІДЕ обрали нового президента організації. Ним став президент Казахстанської шахової федерації та засновник Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

У ФШУ наголосили, що з жовтня 2022 року Турлов перебуває під персональними санкціями України, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони та введеними в дію указом президента України. У федерації також заявили, що, за їхньою інформацією, проти Турлова готуються нові санкції.

За даними ФШУ, під час засідання Генеральної асамблеї Турлов оголосив про призначення на посади віцепрезидентів ФІДЕ громадянина України Михайла Подоляка та громадянина Росії Павла Колобкова.

Федерація шахів України заявила, що не уповноважувала Подоляка представляти організацію у ФІДЕ. Там зазначили, що він «не має відношення до Федерації та шахового життя в Україні».

Щодо Колобкова у ФШУ заявили, що він не може обіймати посаду у ФІДЕ, оскільки членство Федерації шахів Росії у міжнародній організації наразі призупинене.

У зв’язку з цим ФШУ закликала ФІДЕ не призначати Подоляка та Колобкова віцепрезидентами.

Крім того, Федерація шахів України звернулася до Служби безпеки України із проханням оцінити дії Подоляка та розглянути питання про відкриття кримінального провадження за фактом, який у федерації назвали зрадою національних інтересів України.

Раніше повідомлялося, що Тимур Турлов, проти якого Україна з жовтня 2022 року застосовує персональні санкції, був обраний президентом ФІДЕ.