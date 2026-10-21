Російські дрони атакували Київ

Вночі та зранку 21 жовтня Київ атакували російські безпілотники.
"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в обʼєкт транспортної інфраструктури", - сказав мер Києва Віталій Кличко.
Внаслідок атаки виникла пожежа. На місці влучання працюють екстрені служби.
У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У Деснянському районі БПЛА впав на припарковані автомобілі. Внаслідок цього автівки загорілися.
В Соломʼянському районі безпілотник впав на відкритій території. Попередньо, без загоряння.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк