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Столиця

Російські дрони атакували Київ

Російські дрони атакували Київ

Вночі та зранку 21 жовтня Київ атакували російські безпілотники.

"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в обʼєкт транспортної інфраструктури", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок атаки виникла пожежа. На місці влучання працюють екстрені служби.

У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Деснянському районі БПЛА впав на припарковані автомобілі. Внаслідок цього автівки загорілися.

В Соломʼянському районі безпілотник впав на відкритій території. Попередньо, без загоряння.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілокупантидрони
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