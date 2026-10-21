На Харківщині 11 людей зазнали гострої реакції на стрес

Вночі 21 жовтня росіяни обстріляли безпілотниками селище Коротич.

"Вночі с. Коротич Харківського району перебувало під масованим ударом ворожих БпЛА. Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік", - сказав голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка. Всі отримали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки в селі було пошкоджено 13 приватних будинків і автомобіль, а також знищено господарчу споруду.

Фото: Харківська ОВА.