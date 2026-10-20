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Економіка

Крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі, - прем'єр Корецький

Крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі, - прем'єр Корецький

Уряд розблокував частину видатків на плани стійкості громад, крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі для місцевих громад.

"Разом з урядовцями, членами НКРЕКП і головою парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП зустрілися з керівниками громад і мерами міст на слуханнях Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України", - заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Обговорювалася підготовка до зими, ситуація в системі теплокомуненерго. Рішення щодо початку опалювального сезону визначає кожна громада окремо з урахуванням температурного режиму.

"Уряд виконав усі свої зобов'язання, парламент також ухвалив частину важливих законів для міжнародної фінансової допомоги, що дозволило розблокувати частину видатків, насамперед на плани стійкості громад. Крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі", – пообіцяв він.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

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