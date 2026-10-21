Ми хочемо закінчити війну якомога скоріше, - Зеленський

Україна не програє війну, але втрачає людей і час, тому прагне зупинити російську агресію якомога скоріше.

"Щодо того, чи програємо ми війну. Звісно, ми не програємо війну. Але ми втрачаємо людей через російські атаки. Ми втрачаємо людей і час, бо наші діти не бачать, не мають реального життя, дитинства. Усі люди не мають. Саме тому ми хочемо закінчити війну якомога скоріше", - сказав президент Володимир Зеленський.

Він висловив сподівання, що партнери – США і Європа – у цьому допоможуть Україні, повідомляє "Українська правда".

Зеленський додав, що Київ готовий до переговорів і до будь-яких видів припинення вогню.

"Ми готові до переговорів. Це важливо для нас. Ми готові. І дасть бог і наші сильні солдати. Вони стоять міцно на полі бою, і це допомагає міні мені бути сильним під час будь-яких переговорів", – підсумував він.

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