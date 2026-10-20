Військовослужбовець ТЦК побив до смерті мобілізованого у Львові

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів Львівського ТЦК, який разом з іншими працівниками ТЦК жорстоко побив мобілізованого чоловіка.

"Це вже не перша кримінальна справа щодо військовослужбовця. У серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав його винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами. Тоді суд призначив йому покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Однак уже у вересні військовослужбовець став фігурантом нового кримінального провадження", - повідомляє ДБР.

Разом з іншими працівниками ТЦК він бив мобілізованого кулаками та ногами по тулубу і грудній клітці. Чоловік у цей час лежав на підлозі зі скутими за спиною руками та не міг захиститися. Сам підозрюваний завдав йому щонайменше двох ударів ногою.

Після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом забрала швидка допомога.

У лікарні медики виявили у чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК України).

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд арештував фігуранта без права внесення застави.

ДБР продовжує розслідування. Слідчі встановлюють усіх працівників ТЦК, причетних до побиття, та з'ясовують обставини загибелі чоловіка.

Фото: ДБР.